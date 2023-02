Vereador de Epitáciolandia entra com pedido de afastamento do prefeito Sérgio Lopes junto ao MP

Por Jonys David (Ceara)

Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes.

Documento foi protocolado nesta sexta-feira (17) por um vereador de oposição à atual gestão.

O vereador Rubens Rodrigues protocolou nesta manhã o pedido de afastamento do prefeito eleito, Sérgio Lopes, o mesmo diz que o prefeito fere a legislação municipal ao não prestar esclarecimentos ao Poder Legislativo.

Vereadores Rubens Rodrigues, do partido PSD.

O vereador acusa a gestão do prefeito por não prestar esclarecimentos sobre a folha de pagamento na íntegra que foi mandado em forma de requerimento ao poder executivo (prefeitura) no dia 06 de Julho de 2022. E diz que previsto no regimento interno, é obrigado o executivo responder o legislativo em seus requerimentos cujo o objetivo é fiscalizar os processos executados. O vereador quer saber o motivo da não resposta de seus documentos solicitando dados da folha.

Vereador Messias Lopes, do Partido dos Trabalhadores (PT).

O vereador Messias Lopes também fez solicitação de documentos da prefeitura, o último enviado dia 18 de novembro de 2022 não obteve resposta até a data atual, o vereador ressalta que os documentos por eles solicitados tem um tempo de 30 dias úteis para ser respondido, mas que não foi respondido a mais de quatro meses. Ao contrário do vereador Rubens, ele não solicitou o afastamento do prefeito, apenas a prestação de contas por ele solicitado

O pedido de afastamento é de 180 dias protocolado junto ao Ministério Público, o documento deve ser lido na próxima sessão ordinária e exige 1/3 dos votos dos vereadores.

