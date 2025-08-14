Vereador Marquinho Tibúrcio se reúne com professora Maria Cecília para discutir melhorias na educação em Brasiléia

Brasiléia – Em uma reunião realizada nesta semana, o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia esteve com a professora Maria Cecília,

coordenadora do Núcleo de Educação da Secretaria de Educação do Estado do Acre, para tratar de ações voltadas à melhoria da qualidade da educação no município.

O encontro teve como pauta central o transporte escolar, especialmente para atender os ramais mais distantes e de difícil acesso. A preocupação é garantir que todos os alunos, mesmo aqueles que vivem em áreas rurais afastadas, possam frequentar a escola com segurança e regularidade.

Segundo o presidente da Câmara, a busca por soluções para o transporte escolar é uma prioridade, pois o deslocamento é um dos principais desafios enfrentados por estudantes da zona rural. “Queremos assegurar que nenhuma criança deixe de estudar por falta de transporte adequado”, afirmou.

A professora Maria Cecília destacou a importância da parceria entre o Legislativo Municipal e a Secretaria de Educação do Estado para encontrar alternativas viáveis. Entre as propostas discutidas estão a ampliação da frota, manutenção preventiva dos veículos e ajustes nos roteiros para otimizar o atendimento.

A reunião reforça o compromisso das instituições em promover uma educação mais inclusiva e acessível para todas as crianças de Brasiléia, respeitando o direito à igualdade de oportunidades e investindo no futuro do município.