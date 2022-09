Vereadora Marinete Mesquita lamenta o abandono do Ramal do Polo pela Prefeitura de Brasileia e Governo do Estado

Por Matheus Gomes

Durante a 30ª Sessão ocorrida nesta última terça-feira (20) a vereadora Marinete Mesquita (PT) demonstrou sua indignação com o abandono do Ramal do Polo tanto pelo governo do estado quanto pelo executivo municipal.

Marinete relatou que muitos pedidos de melhorias já foram realizados por ela e por todos os vereadores, mas infelizmente as melhorias não chegaram, deixando o ramal intrafegável, prejudicando diretamente aquela comunidade que necessita do ramal em boas condições principalmente para escoar sua produção.

Em virtude da ineficiência e abandono do poder público com o ramal a parlamentar em uma medida arrojada, convidou os vereadores e a população para impedir o transito na localidade, como uma forma de chamar atenção das autoridades. “ Estamos aqui baseados na lei que é direito dos moradores, com toda constituição vigente que nos ampara, gostaria de convocar todos os vereadores que se interessarem juntamente com a população, para impedirmos o transito naquele ramal. ’’

A Edil destacou que a situação é uma verdadeira omissão, descaso do poder executivo municipal e do governo do estado através do DERACRE, diante da situação calamitosa que se encontra o Ramal do Polo. Vale destacar que a vereadora Marinete Mesquita (PT), além de fazer inúmeros pedidos de melhorias para o ramal em tribuna, foi pessoalmente entregar outros pedidos na prefeitura e secretaria de obras, porém, as benfeitorias não chegaram.

