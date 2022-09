Vereadores de Brasileia derrubam veto do Executivo que trata da polêmica Lei da procuradoria jurídica municipal

Por Matheus Gomes

Durante a noite desta segunda-feira (26), foi realizada a 2ª sessão extraordinária de 2022, que contou com a presença dos vereadores Rogério Pontes (PROS), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Marinete Mesquita (PT), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB) e a presidente Arlete Amaral (PP). Estando ausentes os vereadores Elenilson Cruz (PT), Leonir de Castro (PP), Lessandro Jorge (PT) e Marquinhos Tibúrcio (MDB).

A sessão ocorreu pela necessidade de os parlamentares discutirem e votarem a respeito do veto total emitido pela prefeita municipal sob o projeto de lei n°006 de 30 de junho de 2022 de autoria das vereadoras Neiva Badotti (PSB) e Marinete Mesquita (PT) que: “altera o art.8°, inciso VI da lei municipal n.1039, que dispõe sobre a regulamentação e organização da procuradoria jurídica do município de Brasiléia – Acre e dá outras providências”.

Na ocasião após ocorrer o debate sobre o veto total, aconteceu a votação onde por unanimidade dos vereadores presentes decidiram por rejeitar o veto do poder executivo municipal. O projeto Voltará para a prefeitura municipal para que a excelentíssima prefeita, Fernanda Hassem, no prazo de 48 horas venha promulgar o mesmo.

Vale ressaltar que a 31ª sessão ordinária de 2022 acontecerá nesta terça-feira (26) na sala das sessões José Cordeiro Barbosa. Com transmissão ao vivo pela Internet, no Facebook Câmara Municipal de Brasiléia e no Portal brasileia.ac.leg.br.

