Vereadores de Brasiléia fazem indicação de melhorias ao Executivo durante Sessão

Edis fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, reforma de pontes, melhorias de ramais, agricultura, saúde e na Educação.

Câmara de Brasileia realiza 16ª Sessão Ordinária de 2021

A Sessão Ordinária do 1° ano legislativo, da 15ª legislatura da câmara de vereadores de Brasileia, foi realizada na manhã desta Quarta-feira, 16 de Junho, na sala de Sessões José Cordeiro Barbosa.

Participaram da sessão os vereadores, Elenilson Cruz (PT), Rogerio Pontes (PROS) Lessandro Jorge (PT), Reinaldo Gadelha(MDB), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Marinete Mesquita(PT), Neiva Badotti (PSB), Vice Presidente Marquinho Tibúrcio (MDB), e a Presidente Arlete Amaral (SD).

Durante o grande o expediente os parlamentares, usaram a tribuna da casa legislativa, para fazer reivindicações em prol da comunidade.

Vejam o que Disseram:

Vereadora Neiva Badotti (PSB): A parlamentar no uso de suas atribuições, solicita a prefeitura através da secretaria de obras que sejam realizados alguns reparos na 1ª ponte do ramal do KM 47, tendo em vista que alguns carros estão com dificuldades para trafegar. Solicitou que sejam realizados reparos necessários em um bueiro que se localiza na rua Rubro Negro, no bairro Raimundo Chaar, pois o mesmo está desmoronando. A parlamentar pede que o executivo através da secretaria de obras, realize a construção de rampas de acesso as calçadas, para que facilite a locomoção dos cadeirantes. A vereadora pediu que sejam enviados ofícios para todos os parlamentares federais do Acre, para que sejam destinadas emendas para o polo da UFAC em Brasiléia.

Vereador Elenilson Cruz (PT): o parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou sua fala parabenizando os secretários de Assistência Social e de Cultura, por terem articulado junto a CUFA 120 cartões no valor de R$ 100,00 para ajudar as pessoas mais necessitadas do município. Solicitou junto ao secretário de saúde a contratação de novos fisioterapeutas para o município, tendo em vista que a demanda só cresce. Solicita que seja realizada a abertura de um ramal na Pinda, em um adjacente, no ramal do Valdecir, são apenas 8 KM e beneficiará diretamente várias famílias. Finalizando suas indicações o vereador solicita que a prefeitura possa colocar postes, para que a Energisa coloque luz elétrica na rua Antônio Jose Rodrigues, no bairro Marcos Galvão 2.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): o parlamentar no uso de suas atribuições, deu início a suas indicações solicitando ao poder executivo que através da secretaria de obras sejam feitas melhorias no final da rua do Altas Horas, pois a trafegabilidade está comprometida. Também solicita melhorias na 1ª rua após a Estação de Tratamento de Água (ETA), tendo em vista que a ladeira daquela rua está em péssimas condições. Dando continuidade a suas atribuições o parlamentar fez um apelo ao secretário de obras, que veja com carinho a situação do Beco Do Chapéu, que se localiza no Bairro Marcos Galvão, pois os moradores, principalmente os que residem na parte baixa, que são várias famílias, estão sofrendo com a situação que a localidade se encontra, que não é das melhores.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): o parlamentar no uso de suas atribuições, começa suas indicações fazendo um pedido a secretaria de obras, que seja realizadas melhorias na Rua Francisco de Souza, pois a rua está na iminência de apartar. Solicita que seja realizado o piçarramento adequado das ladeiras do ramal do KM 10, pois no inverno os moradores daquela região sofrem com a falta de piçarra nas mesmas. O vereador pede que o secretário de obras olhe com mais atenção para o bairro Francisco Rabelo, tendo em vista que a comunidade está se sentindo abandonada principalmente pela falta de limpeza do bairro. O parlamentar se solidariza com os servidores da educação e da saúde que estão em greve e pede respeito aos mesmos por parte do governo.

Lessandro Jorge (PT): o parlamentar no uso de suas atribuições, inicia suas palavras parabenizando o secretário de agricultura, João Rocha, pelo trabalho que vem exercendo a frente da secretaria de agricultura, que o secretario junto com sua equipe e associações parceiras que trabalham em conjunto com a secretaria, realizaram várias colheitas no município, com números expressivos, dentre elas a colheita de milho. O parlamentar em parte concedida da fala da vereadora Marinete Mesquita reforça o pedido que a mesma fez ao longo da sessão, que a secretaria de obras realize melhorias ao longo de todo o ramal do KM 10.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): o parlamentar no uso de suas atribuições, começou sua fala pedindo para que o Depasa, em parceria com a prefeitura possa priorizar o bairro José Rabelo, como também o bairro Nazaré com a rede de água, levando em conta a grande necessidade dos moradores da localidade. O parlamentar solicita que sejam feitas melhorias na quadra do bairro Alberto Castro, pois a mesma se encontra em um estado delicado, pede que a prefeitura convoque a empresa que realizou a obra para refazer esses serviços, levando em conta sua recente inauguração. Finaliza sua fala demonstrando sua preocupação em relação a segurança da fronteira, solicita que o estado se atente mais em relação a segurança no município de Brasiléia.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): a parlamentar no uso de suas atribuições, inicia sua fala sugerindo ao poder executivo que realize um plano estratégico já neste verão, em relação as famílias do bairro Alberto Castro que sofrem no período invernoso pelas chuvas, para que a situação não se repita a cada ano. Solicita que a prefeitura através do setor de cadastros analise a situação dos freteiros que atuam no município, pois os mesmos não tem um lugar fixo para ficar enquanto são chamados para exercerem seus trabalhos. Solicita que seja realizado a cobertura da quadra da praça Hugo Poli juntamente com o melhoramento do piso da mesma. Que a prefeitura junto com o DNIT realize parcerias para que aconteça a manutenção do ramal do polo e do KM 13.

Vereadora Arlete Amaral (SDD): a parlamentar no uso de suas atribuições, começa sua fala reforçando um pedido que o vereador Marquinhos já realizou, a respeito do Detran, a mesma solicita que o órgão volte a realizar suas atividades presenciais, tendo em vista que muitas pessoas não tem acesso à internet. Solicita a ajuda das autoridades competentes para que seja resolvido o problema das festas que tem ocorrido na praça Hugo Poli ao longo dos finais de semana. A parlamentar reforça o pedido da vereadora Marinete para que seja realizada uma reforma na quadra da praça Hugo Poli, solicitou que seja realizado um paliativo no ramal do KM 38, pois o acesso está cada dia mais difícil, finalizou pedindo que seja realizado a sinalização do ramal do Polo.

Rogério Pontes (PROS): o parlamentar no uso de suas atribuições, começou sua fala agradecendo todos os funcionários do hospital regional do Alto Acre, pois no período em que o vereador esteve no hospital acompanhando sua mãe foi muito bem tratado por todos. O vereador solicita da prefeitura junto a secretaria de obras que seja realizado melhorias na rua 12 de outubro, rua onde se localiza a escola Instituto Odilon Pratagi e vários comércios que dá acesso ao Detran e as principais ruas da cidade. Levando em conta que a mesma está em situação precária e oferecendo riscos para quem trafega na rua, Com isso que seja realizado um trabalho de melhoramento de toda a via, por se tratar de uma das mais movimentadas ruas.

