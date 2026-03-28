Vice-governadora é homenageada em solenidade de Mérito em Ouvidoria promovida pela Controladoria-Geral do Estado





A vice-governadora Mailza Assis foi uma das homenageadas durante a solenidade de Condecoração de Mérito em Ouvidoria, realizada nesta sexta-feira, 27, no AFA Jardim, em Rio Branco. O evento foi promovido pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) e reuniu autoridades, servidores e representantes de instituições públicas para reconhecer contribuições relevantes ao fortalecimento das ouvidorias no estado.

A cerimônia teve como anfitriões a controladora-geral do Estado, Mayara Cristine de Lima, e o ouvidor-geral, coronel Luciano Dias Fonseca, que destacaram a importância da escuta ativa, da transparência e da participação cidadã na construção de uma gestão pública mais eficiente e próxima da população.

Ao receber a homenagem, a governadora ressaltou a relevância das ouvidorias como instrumento essencial de diálogo entre o poder público e a sociedade.

“Recebo esta homenagem com muita gratidão. Ser reconhecida em uma área tão importante como a ouvidoria pública é motivo de orgulho, mas também um compromisso renovado com aquilo que acredito: uma gestão pública mais transparente, próxima das pessoas e aberta ao diálogo”, afirmou.

Em seu discurso, a vice-governadora também enfatizou o papel da escuta ativa como princípio fundamental da administração pública.

“Ao longo da minha trajetória pública, sempre defendi a escuta ativa como princípio de gestão. Governar é ouvir, compreender as realidades diversas do nosso povo e transformar vozes em ações concretas que melhorem a vida das pessoas”, destacou.

A controladora-geral do Estado falou da importância de o Estado trabalhar junto dando apoio às instituições e secretarias.

“Esse mês foi um período de muitas festividades, pois festejar o Dia do Ouvidor é festejar a democracia. Hoje finalizamos as comemorações com essa homenagem linda e merecida. Quero agradecer o governador Gladson Camelí e a nossa vice, que está aqui, e dizer que o apoio de vocês foi fundamental para que nós saíssemos de 16 ouvidorias, graças a esse apoio. Agradeço também o nosso secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni. Fazemos uma política de valorização da democracia e é isso que nós temos com o apoio do nosso governo que é democrático, que faz questão de ouvir os cidadãos independentemente do que seja, elogios, reclamações, tudo, muito obrigada e parabéns a todos vocês”, disse.

A solenidade também homenageou diversos representantes de órgãos e instituições que atuam diretamente no fortalecimento das ouvidorias no Acre. Entre os agraciados estavam José Amarísio Freitas de Souza, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Jhonatan Borges de Souza, Ouvidoria da Sefaz, a desembargadora Eva Evangelista, Tião Flores, da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), Maria José Nascimento (Ouvidoria da SEE), Valdesson de Souza Martins, da Ouvidoria da Secretaria de Obras (Seop), Tiago Herculano (Ouvidoria da Seop/Cruzeiro do Sul), Samara Raquel (Seop), Guilherme Shirmer, da Secretaria de Administração (Sead), Jade de Oliveira Maia (Ouvidoria da Sead), Álvaro Luiz Araújo Pereira, da Polícia Militar do Acre (MPAC), Nicolau Cândido da Silva Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Sóron Angélica Steiner, Fundação Hospitalar (Fundhacre), e Taiana Lima (Ouvidoria da Fundhacre).

Uma das homenageadas da noite, a desembargadora Eva Evangelista agradeceu a condecoração e falou da importância de o Estado estar junto à população.

“Esse é o papel do Estado, enquanto Executivo, Legislativo e Judiciário, estar perto da população”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso do governo do Estado com a valorização das ouvidorias públicas como ferramentas essenciais para garantir transparência, aprimorar os serviços e fortalecer a participação social.

















































The post Vice-governadora é homenageada em solenidade de Mérito em Ouvidoria promovida pela Controladoria-Geral do Estado appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...