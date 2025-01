Vice-governadora Mailza Assis participa de tradição centenária em Xapuri em homenagem a São Sebastião

A vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, participou neste domingo, 19, da programação religiosa em homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade de Xapuri, na região do Alto Acre. Com o tema “São Sebastião, intercedei a Deus pelos peregrinos que caminham na esperança”, fiéis católicos comemoram 123 anos de tradição.

Recepcionada pelo prefeito Maxuel Maia, o deputado estadual Manoel Morais e secretários de Estado, a vice-governadora visitou a Igreja de São Sebastião, conversou com fieis, romeiros e transitou pelas tendas montadas na área central da cidade conhecendo a exposição histórica sobre o município e empreendedores.

“Mais uma festa religiosa de muita emoção, de muita fé expressada por esse grande encontro de famílias. Esse é um momento de fortalecer a união e a esperança, estão de parabéns todos os organizadores, desde a Paroquia de São Sebastião que trabalha a finco para organizar essa festa, a prefeitura de Xapuri, o governo do estado, colabores, voluntários responsáveis por essa festa”, celebrou Mailza.

Ao visitar o espaço destinado a cooperativa agroextrativista, a vice-governadora conheceu a linha de produtos da economia criativa com base na castanha, borracha, polpa de frutas e café. Muitos comerciantes fizeram questão de agradecer a ela e ao prefeito Maxuel Maia, pela organização do evento. Dona Luiza Melo de Souza fez questão de presenteá-la com um mini antúrio – planta que promove o bem-estar.

“Fiquei muito feliz com todo o carinho que recebi dos romeiros, dos comerciantes. Esse é um momento de fé, mais de reforço a economia. Os hotéis estão lotados, os restaurantes estão faturando, o salão de beleza, o empreendedor local e de vários municípios que vem neste período tem uma renda extra graças ao esforço de todos que trabalham pela manutenção dessa cultura histórica”, acrescentou a vice-governadora.

Na Tenda dos Games, onde o governo, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) promove inovação por meio de jogos eletrônicos, Mailza lembrou da inclusão social que o esporte é capaz de fazer na vida dos jovens. “Estamos diante de uma modalidade que vem ganhando cada vez mais espaço na indústria de entretenimento. A profissionalização dessa atividade com a descoberta de novos talentos, pode gerar emprego e renda”, analisou.

O prefeito Maxuel Maia participou de uma competição na Tenda dos Games. “É a tenda mais visitada e mais animada de toda programação”, disse Maia. Ele agradeceu o apoio do governo do Estado no apoio à celebração. “O governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza não mediram esforços para tornar esse evento na maior festa dos últimos anos”, destacou o prefeito.

O deputado estadual Manoel Morais reuniu vereadores, secretários municipais e lideranças do município para reforçar a parceria entre o governo do Estado e a prefeitura municipal. “Tenho certeza de que essa união vai ajudar a desenvolver ações prioritárias para melhorar a qualidade de vida de quem vive em Xapuri. As entregas da ponte da Sibéria e a estrada da Variante estão asseguradas nessa grande construção política”, garantiu Morais.

A convite de empresários, a vice-governadora participou das comemorações dos 15 anos de funcionamento do Mercado da União. Em seu discurso Mailza falou das potencialidades do município de Xapuri nas áreas de extrativismo, exploração de madeira e o turismo.

“Xapuri é uma terra de oportunidades, aqui temos uma das maiores produção de castanha do país, um turismo ambiental forte que precisa ser aperfeiçoado. Só uma economia forte proporciona histórias como essa da família empreendedora do Vanio Miranda que gera emprego e renda por 15 anos nesta terra”, destacou Mailza.

Os titulares da Secretaria de Governo, Luiz Calixto, Seict, Assurbanípal Mesquita e a Secretaria Extraordinária de Esportes e Lazer, Ney Amorim, o coordenador da Casa Civil, Itálo Medeiros e a presidente do Instituto de Terras do Acre, Gabriela Câmara, prestigiaram a agenda neste domingo, em Xapuri.

