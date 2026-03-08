Noticias da Fonteira

Vice-governadora Mailza participa de ação de cidadania voltada às mulheres no Palácio Rio Branco

mar 8, 2026


Com colaboração de Carolina Torres

Mulheres acreanas foram protagonistas de uma grande mobilização de cidadania promovida pelo governo do Estado, em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana. A vice-governadora Mailza Assis participou da ação Março Delas: Acre pelas Mulheres, iniciativa que reuniu diversos órgãos públicos para oferecer serviços, atendimentos e orientações voltadas especialmente ao público feminino.

Ação foi realizada pelas secretarias de Estado da Mulher (Semulher) e de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). Foto: Pedro Devani/Secom.

A ação foi realizada pelas secretarias de Estado da Mulher (Semulher) e de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com diversos outros órgãos e pastas de governo.

Durante a agenda, Mailza destacou que a ação representa um esforço conjunto do Estado para fortalecer a rede de proteção e ampliar oportunidades para as mulheres.

“Esse é um momento de cuidado, acolhimento e respeito. Como secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, reforço que nosso compromisso é garantir que cada mulher acreana tenha acesso aos seus direitos, aos serviços públicos e às oportunidades necessárias para viver com dignidade e segurança”, afirmou.

Ação integrou a programação do Março Delas, campanha do governo estadual voltada à valorização das mulheres Foto: Foto: Pedro Devani/Secom.

A ação integrou a programação do Março Delas, campanha do governo estadual voltada à valorização das mulheres e à ampliação do acesso a serviços essenciais. Ao longo da programação, diversas instituições garantiram atendimentos nas áreas de cidadania, assistência social, saúde, segurança e orientação jurídica.

Entre os momentos institucionais da agenda, foi realizada a assinatura de um termo aditivo ao acordo de cooperação técnica entre a SEASDH e o Instituto Federal do Acre (Ifac), reforçando a parceria para o desenvolvimento de ações voltadas à qualificação profissional, inclusão social e fortalecimento de políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade, com atenção especial às mulheres.

Ação levou diversos serviços e também recreação para a criançada. Foto: Pedro Devani/secom.

A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, também ressaltou a importância da integração entre as instituições para fortalecer as políticas públicas voltadas ao público feminino.

“Quando o Estado se une para oferecer serviços e informação, estamos ampliando caminhos para que as mulheres tenham mais autonomia, proteção e voz na sociedade. Esse trabalho integrado fortalece a rede de apoio e reafirma que as mulheres não estão sozinhas”, destacou.

Na área de cidadania e assistência social, coordenada pela SEASDH, foram ofertados serviços como emissão de documentos, atendimento do Bolsa Família, orientações do Centro de Direitos Humanos e distribuição de peças por meio do Guarda-Roupa Social.

Joana D’arc do Nascimento, moradora do município de Bujari e empreendedora há seis anos, participou do evento ao lado da filha, Foto: Dharcules Pinheiro/Secom.

Joana D’arc do Nascimento, moradora do município de Bujari e empreendedora há seis anos, participou do evento ao lado da filha como integrante do Movimento de Mulheres Camponesas – Construindo o Bem Viver. As duas atuam na comercialização de produtos alimentícios regionais, como salgados e sucos naturais, e aproveitaram a programação para apresentar e vender seus produtos pela primeira vez em um evento desse porte.

“Nosso trabalho começou com a produção de sucos naturais, 100% feitos da fruta. A gente aproveita muito o período de safra, compra as frutas da época e prepara os sucos. Com o tempo, fomos ampliando e começamos também a produzir salgados. Esse trabalho tem sustentado nossa família e também tem incentivado muitas mulheres e outras pessoas a empreender e buscar uma renda por meio daquilo que sabem fazer”, contou.

Evento foi voltado às mulheres. Foto: Pinheiro/Secom.

Mailza também enfatizou que iniciativas como essa contribuem para fortalecer o protagonismo feminino e ampliar o reconhecimento do papel das mulheres na construção da sociedade.

“As mulheres são protagonistas em todos os espaços na família, no trabalho, na politica e nas comunidades. Nosso dever é garantir respeito, atenção e oportunidades para que cada mulher possa desenvolver seu potencial e ocupar os espaços que desejar. Quando valorizamos as mulheres, estamos fortalecendo toda a sociedade”, afirmou a vice-governadora

Sesacre levou diversos serviços à ação. Foto: Dharcules Pinheiro/Secom.

Já na área da saúde, ações conduzidas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) garantiram atendimentos clínicos e ginecológicos, além de suporte de ambulância e serviços especializados. Durante a programação também foram entregues perucas destinadas a mulheres em tratamento oncológico, além do anúncio da ordem de serviço para implantação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), fortalecendo a rede de atendimento especializado no estado.

A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) também participou da programação com a entrega de chaves de unidades habitacionais do programa Pró-Moradia e de títulos definitivos de regularização fundiária. As entregas priorizaram mulheres, especialmente mães solo e chefes de família, reforçando o papel da política habitacional como instrumento de segurança, autonomia e dignidade.

Dona Alcinete Flores esperava por uma casa há 13 anos e agora está com a chave da casa própria na mão. Foto: Pedro Devani/Secom.

Dona Alcinete Flores esperava por uma casa há 13 anos e agora está com a chave da casa própria na mão. “Não tenho palavras, é a realização de um sonho, agradeço muito à vice-governadora,e ao governador por esse momento”, falou.

A Semulher foi a responsável pela certificação de participantes da oficina de customização de camisetas, iniciativa voltada ao incentivo ao empreendedorismo e à geração de renda entre mulheres.

Além disso, ações de proteção às mulheres também foram realizadas com a participação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Patrulha Maria da Penha e Defensoria Pública, ampliando o acesso a orientações e medidas de proteção.

Maria de Jesus Santos de Souza, moradora do bairro Canaã e funcionária pública, também participou da ação e aproveitou os serviços oferecidos pelo Guarda-Roupa Social. Foto: Dharcules Pinheiro/Secom.

Maria de Jesus Santos de Souza, moradora do bairro Canaã e funcionária pública, também participou da ação e aproveitou os serviços oferecidos pelo Guarda-Roupa Social.

“Eu achei muito boa a iniciativa da nossa governadora. Na verdade, vim porque trabalho na Fundação Hospitalar da Polícia Militar e fomos convidados para participar. Aproveitamos a oportunidade para entrar aqui e escolher uma peça do guarda-roupa social. As roupas são muito boas, gostei muito”, relatou.

“Homens precisam ser parte da solução” .Foto: Dharcules Pinheiro/Secom.

Para ela, iniciativas voltadas exclusivamente ao público feminino são importantes para fortalecer e valorizar as mulheres. “Com certeza as mulheres precisam ter esse momento só para elas. É muito importante e muito bonito o que o governo está fazendo pelas mulheres”, destacou.

Ao lado da secretária da Mulher, secretária dos Povos Indígenas, Francisca Arara, falou do protagonismo da mulher indígena. Foto: Pedro Devani/Secom.

A secretária dos Povos Indígenas, Francisca Arara, estava no evento e falou do protagonismo da mulher indígena nos dias de hoje. “Conseguimos nosso espaço e hoje somos mulheres mais fortes, estamos à frente de importantes pastas e no cenário geral, tanto político como em diversos outros setores, então, não é apenas esse dia, esse mês, são todos os dias”, afirmou.

Evento teve o ascender das lues do Palácio Rio Branco. Foto: Pedro Devani/Secom.

Iluminação do Palácio Rio Branco

A programação foi encerrada com um momento simbólico de valorização das mulheres: o acendimento das luzes do Palácio Rio Branco. A iluminação especial marcou uma homenagem às mulheres acreanas e reforçou a importância da luta por igualdade, respeito e garantia de direitos.

Realizado nas escadarias do palácio, o ato representou o reconhecimento da força feminina e da contribuição das mulheres para o desenvolvimento do Acre, além de reforçar o compromisso do governo do Estado em fortalecer políticas públicas voltadas à proteção, autonomia e valorização das mulheres em todo o território acreano.

Após o ascender das luzes, houve apresentações. Foto: Dharcules Pinheiro/Secom.

Na oportunidade, houve apresentação musical com a cantora Iana Sarquis, apresentação de dança de carimbó e o grupo de funcional de mulheres da Polícia Militar também fez uma atividade.



















































