Vice-governadora Mailza recebe dirigentes da Fecomércio e discute fortalecimento de parcerias sociais





A vice-governadora Mailza Assis recebeu nesta quinta-feira, 16, a visita do presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leandro Domingos, do vice-presidente e diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, e do 2º vice-presidente da Fecomércio/AC, Leonel Sonsin. O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo e alinhar ações conjuntas entre o governo do Estado e o Sistema Fecomércio, que desempenha um papel estratégico nas áreas social, educacional e de capacitação profissional no Acre.

Durante a conversa, Mailza destacou a relevância do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac como parceiro natural do poder público em ações voltadas para o desenvolvimento humano e o combate às desigualdades. A vice-governadora, que comanda a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), também convidou a instituição a integrar o programa Juntos Pelo Acre, maior ação social itinerante do governo, para somar forças com os serviços oferecidos pelo Sesc e pelo Senac em todo o estado.

“O trabalho do Sistema Fecomércio é referência no país, especialmente na formação profissional e na promoção do bem-estar social. Queremos unir esforços para ampliar o alcance dessas iniciativas dentro do Juntos Pelo Acre, levando ainda mais oportunidades às famílias e comunidades acreanas”, destacou Mailza.

O presidente Leandro Domingos reforçou a disposição da Fecomércio em colaborar com o Estado, ressaltando a afinidade entre as ações do Sistema e as políticas públicas do governo.

“Nós temos muita afinidade com o trabalho do governo, porque o que o Sistema S faz é, de muitas formas, complementar ao que o Estado também busca, promover desenvolvimento e qualidade de vida. Atuamos fortemente nas áreas social, de lazer e de cultura, com uma presença muito grande em todo o Brasil. Aqui no Acre, investimos muito em estrutura e retorno social”, destacou Domingos.

Ele também mencionou o programa Mesa Brasil, coordenado pelo Sesc, como um dos maiores exemplos do compromisso social do Sistema Fecomércio.

“O Mesa Brasil é o maior programa de combate à fome e à miséria do país. E aqui no Acre, ele tem o mesmo impacto. É um trabalho de muito orgulho para nós”, completou o presidente.

O Serviço Social do Comércio (Sesc) atua em áreas como saúde, educação, cultura, lazer e assistência social, enquanto o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é referência na formação técnica e profissional, preparando milhares de trabalhadores para o mercado.

Ao final da reunião, Mailza agradeceu a visita e reafirmou o compromisso do governo em ampliar parcerias que gerem emprego, renda e inclusão social, fortalecendo o desenvolvimento sustentável do Acre.

Vice-governadora Mailza recebe dirigentes da Fecomércio e discute fortalecimento de parcerias sociais





