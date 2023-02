Vice-prefeito Carlinhos do Pelado leva mensagem governamental à Câmara de Brasiléia

Por SECOM

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado participou nesta quinta-feira, 2, da Primeira Sessão Ordinária do 3⁰ ano legislativo da câmara municipal de Brasiléia, no ato, representando a prefeita Fernanda Hassem.

Carlinhos fez a apresentação da mensagem governamental, onde enfatizou as conquistas nesses seis anos de gestão, e ações da prefeitura para o ano de 2023.

“Durante os seis anos em que estivemos à frente da prefeitura de Brasiléia, vivenciamos anos de dificuldades mas também de conquistas realizadas, com o auxílio de muitas mãos e, sobretudo, dos membros do Poder Legislativo. As diversidades são diárias, mas nossa vontade de trabalhar é ainda maior”, afirmou.

Os trabalhos foram dirigidos pelo presidente da Casa, vereador Marquinhos Tibúrcio. “Estamos voltando do recesso e nossas expectativas são muitas, temos muito o que fazer. Sabemos que o poder Executivo tem feito muito para ajudar a população. Estamos aqui para continuar trabalhando em prol de melhorias para o município”, falou.

