Vice-prefeito de Brasiléia posta vídeo avisando munícipes que contraiu covid-19

O vice-prefeito do município de Brasiléia, Carlos Augusto, conhecido como Carlinho do Pelado, usou as redes sociais neste sábado (20), para avisar que contraiu o vírus covid-19, e que já está tomando as providencias em relação ao tratamento.

“Venho através desde comunicar que estou acometido com esse vírus (…), peço que as pessoas se cuidem, pois, pega no rico, no pobre, não escolhe cor, religião ou políticos. Usem máscaras, álcool em gel e devemos nos cuidar… Ela é silenciosa”, disse no vídeo.

Carlos destaca que está bem, mas aconselha que as pessoas tomem os devidos cuidados, que fiquem em casa e cuidem de suas famílias. “Espero estar recuperado em breve e voltar para fazer o melhor para nossa cidade”, finalizou.

Veja vídeo.

