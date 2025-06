Vila Olímpica de Cruzeiro do Sul passa por reforma com recurso garantido pelo senador Alan Rick

Parlamentar esteve na Vila fiscalizando a execução da emenda de R$ 500 mil destinada à Prefeitura para o custeio das obras

A Vila Olímpica de Cruzeiro do Sul, localizada na Estrada do Igarapé Preto (AC-405), está passando por uma importante reforma graças ao investimento de R$ 500 mil assegurado pelo senador Alan Rick (União-AC), por meio de emenda parlamentar.

Na manhã desta terça-feira (24), o senador esteve no local acompanhando de perto o andamento das obras, executadas pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. A visita contou com a presença da vice-prefeita Delcimar Leite, do secretário municipal da Casa Civil, Ney Mazzaro, da secretária de Assistência Social, Milca Santos, do diretor de Esportes, Gilvan Oliveira, e da ex-deputada federal Mara Rocha.

O recurso está sendo utilizado na recuperação da quadra poliesportiva, piscina, banheiros, arquibancadas, parte elétrica e iluminação do campo de futebol. Para garantir a instalação de refletores e viabilizar jogos noturnos e competições oficiais, a prefeitura irá complementar os investimentos com recursos próprios.

O Senador Alan Rick destacou que o projeto está diretamente alinhado ao seu compromisso com a juventude e a transformação social por meio do esporte:

“Essa é uma obra que toca o meu coração. A Vila abriga uma das escolinhas de futebol do Instituto Léo Moura, projeto que trouxemos pro Acre pensando nas nossas crianças e adolescentes com muito carinho. Após a reforma vamos retomar as aulas. Ver esse espaço ganhando vida novamente, com mais estrutura e dignidade é motivo de muita alegria.”

A revitalização permitirá o retorno das atividades da Escolinha de Futebol do Instituto Léo Moura ao seu local de origem. O projeto, implantado em Cruzeiro do Sul com apoio direto do senador, oferece aulas gratuitas a crianças e adolescentes da região, promovendo cidadania e inclusão por meio do esporte.

A vice-prefeita Delcimar Leite celebrou a iniciativa e reforçou a importância da parceria com o mandato do senador Alan Rick:

“Esse investimento representa muito para Cruzeiro do Sul. A revitalização da Vila Olímpica é um presente para nossa juventude, para os atletas e para toda a comunidade que há anos sonha com melhorias nesse espaço. Agradecemos ao senador por olhar com tanto carinho para nossa cidade.”

A Vila Olímpica é uma referência em infraestrutura esportiva na cidade, sendo usada por jovens atletas, por escolas da rede pública e até por candidatos a concursos públicos que realizam provas físicas no local. Com a conclusão da obra, a prefeitura pretende trazer de volta competições esportivas da primeira e segunda divisão, valorizando o esporte e fortalecendo o sentimento de pertencimento da juventude local.