Você viu? CNH Social, concurso da Ufac, cachorro invade pista de avião, acidente com repórter e mais

O g1 lista as reportagens mais acessadas para você ficar por dentro de tudo que aconteceu entre 10 e 16 de agosto. Confira tudo abaixo:

CNH Social: Selecionados na modalidade urbana têm até 10 dias para entregar documentação

CNH Social

Com mais de 31 mil inscritos na modalidade urbana, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran – AC) publicou, no dia 11 de agosto, a lista de selecionados para o programa CNH Social nesta categoria.

Os nomes dos mais de 1,8 mil convocados foram divulgados na edição nº 14.082 do Diário Oficial do Estado (DOE), a partir da página 46.

Conforme o órgão, os selecionados têm até 10 dias para encaminhar documentação ao Detran para início do processo de habilitação. Veja a lista de documentos aqui.

Ufac em Rio Branco e Cruzeiro do Sul tem vagas para professor efetivo

Reprodução

Concurso da Ufac

A Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou na última sexta (15), no Diário Oficial da União (DOU), o edital de concurso público para preenchimento de 40 vagas imediatas para professor efetivo, além de formação de cadastro de reserva.

As oportunidades estão distribuídas entre diferentes centros acadêmicos e áreas de conhecimento. O foco inicial é para candidatos com nível de doutorado.

Cachorro Bailey tenta impedir que avião decole com dono ferido em acidente no Acre

O melhor amigo do homem

A lealdade do cachorro Bailey comoveu moradores e equipes do aeródromo de Porto Walter, no interior do Acre, na tarde de terça-feira (12). É que o animal se desesperou ao ver o tutor, ferido em um acidente de moto, ser levado de ambulância para embarcar em um avião rumo a Cruzeiro do Sul, distante 71 km da cidade, para tratamento de saúde.

Imagens feitas pela gerente do aeródromo, Cleide Silva, mostram o momento em que Bailey vê o avião de pequeno porte partindo rumo à cidade cruzeirense. Veja acima.

Israel Souza de Oliveira, 26 anos foi encontrado morto com marcas de tiros na varanda de uma casa

Alexandre Lima

Violência em Epitaciolândia

Israel Souza de Oliveira, de 26 anos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (7). Ele dormia em um sofá na varanda de uma casa quando foi atingido. O crime aconteceu na Rua Ana de Souza Lira, no bairro Liberdade, em Epitaciolândia, interior do Acre.

A Polícia Militar foi acionada na manhã de sexta-feira (8) para verificar o caso. Israel não morava na casa. A dona do imóvel disse que ouviu vozes e sons parecidos com tiros por volta das 20h de quinta. Com medo, ela preferiu não sair para ver o que estava acontecendo.

Otávio Damasceno, repórter da TV5/Ecoacre, segue internado com quadro de saúde estável

Repórter sofre acidente de moto

O repórter Otávio Damasceno, de 20 anos, sofreu um grave acidente de trânsito na tarde de segunda-feira (11) no município do Bujari, interior do Acre. O jovem bateu a motocicleta em um ônibus escolar que saía do Ramal do Lagos, na BR-364.

Com a batida, Otávio desmaiou. Ele sofreu um trauma na cabeça, fratura em um dos braços e rompimento no baço e no fígado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou o repórter em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo Márcio Santos, irmão do repórter, a febre está sendo controlada e não houve agravamento do quadro de Otávio. A sedação também está mais leve desde a sexta-feira (15).

VÍDEO mostra momento em que homem é executado a tiros em Rio Branco neste domingo (10)

À queima-roupa

Genilson Bomfim Mendonça Júnior, de 22 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (10), quando estava em frente de uma distribuidora localizada na Rua Quinze de Novembro, no bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, obtidas pelo g1, gravaram o momento exato em que o jovem foi executado.

Na filmagem, é possível ver que um carro de cor prata para ao lado do homem, que estava em cima de uma bicicleta. Então, o passageiro abre a porta do veículo e faz os disparos. A vítima ainda tentou correr, porém caiu metros a frente.

Reveja os telejornais do Acre







