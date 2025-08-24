Você viu? Incêndio destrói casas, jovem morre em acidente de moto, fuga em presídio no AC e mais







Confira os destaques da semana no g1

Reprodução

O g1 lista as reportagens mais acessadas para você ficar por dentro de tudo que aconteceu entre 17 e 23 de agosto. Confira tudo abaixo:

Dentista Bruno Fernando decidiu perdoar o pai e participou do ‘Meu Pai Tem Nome’ no AC

Meu Pai Tem Nome

Acreanos de vários municípios buscaram os serviços da Defensoria Pública do Acre (DPE-AC), na 4ª edição do projeto “Meu Pai Tem Nome”.

Um deles foi o dentista Bruno Fernando, que estava dentro do avião que caiu logo após a decolagem, a 1 quilômetro da cabeceira da pista de Manoel Urbano, em março de 2024.

No estado, mais de 300 pessoas se inscreveram para participar da ação. A iniciativa busca regularizar o vínculo entre pais e filhos, oferecendo exames de DNA gratuitos e apoio legal para aqueles que desejam ter seus direitos reconhecidos.

Thacyana Lopes, de 22 anos, morreu em um acidente de trânsito em Rio Branco

Arquivo pessoal

Morte na Via Chico Mendes

Thacyana Lopes, de 22 anos, morreu na tarde do último domingo (17) em um acidente de trânsito na Via Chico Mendes, no bairro Areal, em Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar (PM-AC), testemunhas disseram que ela perdeu o controle da moto ao tentar fazer uma curva à direita, atingiu o meio-fio e, em seguida, bateu de frente contra um poste.

Thacyana sofreu múltiplas fraturas nos braços e pernas, além de traumatismo craniano grave (TCE) e diversos hematomas na cabeça.

Em entrevista ao g1, a família disse que a jovem era uma menina doce, carinhosa, meiga e que vivia a vida intensamente.

Bolsa Família 2025: veja as regras e o calendário de pagamentos de agosto

Calendário do Bolsa Família

Em agosto, 125.390 famílias serão beneficiadas pelo programa Bolsa Família nos 22 municípios do Acre. O cronograma iniciou na segunda-feira (18) e segue até o dia 29, de forma escalonada conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

No total, o Acre superou R$ 87,6 milhões em recursos, valor que garante um benefício médio de R$ 698,93 por família.

Em dois meses, três fugas ocorreram no sistema prisional do Acre; 14 seguem foragidos

Fuga em Senador Guiomard

Os detentos Alyson Aparecido Gonçalves Florêncio e Estevo Silva Freitas fugiram do presídio Unidade Penitenciária Antônio Sérgio Silveira de Lima, de Senador Guiomard, no interior do Acre, no último domingo (17).

De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), os dois conseguiram escapar após fazerem um buraco na cela 424, ala 42. Nenhum deles foi recapturados.

O g1 fez um levantamento do perfil dos presos que escaparam de dois presídios do Acre em menos de três meses.

Incêndio de grandes proporções destrói quatro casas em Tarauacá, interior do AC

Incêndio destrói 4 casas

Um incêndio de grandes proporções destruiu quatro casas e atingiu parcialmente outras quatro na madrugada de quarta-feira (20) na Rua Maria Anália, no bairro Senador Pompeu, em Tarauacá, no interior do Acre. Ninguém ficou ferido.

Maria Conceição Bezerra Cabral, de 75 anos, foi uma das moradores que perdeu tudo no incêndio. A família, amigos e conhecidos se mobilizaram para ajudar a idosa.

Reveja os telejornais do Acre







