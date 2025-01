Vou me amar de janeiro a janeiro

Por João Auricélio Silva*

Não foi ao acaso que o primeiro mês do ano foi o escolhido para a campanha do Janeiro Branco. O início do ano é marcado pela sensação de um novo ciclo, com novos projetos e a motivação para uma nova forma de viver a vida. Nada como pegar embalo nesse clima e propor que as pessoas reflitam também sobre sua saúde mental e emocional.

Janeiro representa o novo. Temos a sensação de que uma página foi virada, de que estamos diante de novas oportunidades. É o momento ideal para os começos – ou recomeços. É a fase em que se pretende desenhar uma nova história, iniciar uma nova vida, com os cuidados necessários, longe das amarras e dos conformismos.

É claro que o que leva alguém a buscar auxílio com um profissional é muito particular, mas a Psicologia pode oferecer muitos benefícios, especialmente quando a motivação para a mudança é grande. A terapia promove autoconhecimento e crescimento, ajudando na elaboração de estratégias para enfrentar as adversidades com muito mais consciência e equilíbrio. É um compromisso que você assume com sua própria felicidade e bem-estar. E assim, poderemos ter um ano com equilíbrio.

A campanha Janeiro Branco:

Surgiu em 2014;

Objetiva conscientizar a população sobre a importância da promoção da saúde mental e emocional;

Busca desmistificar o tabu de falar sobre saúde mental.

Saúde mental: por que é importante?

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2022) aponta o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas: 9,3% da população;

Estudo da Sapien Labs (2022), organização internacional que visa investigar e capacitar a mente humana, coloca o Brasil com o 3º pior índice de saúde mental, entre 64 países;

Relatório da Vittude (2022), plataforma que conecta cidadãos a psicólogos, aponta que 37% dos brasileiros sofrem de estresse extremamente severo;

59% da população brasileira se encontra em estado de depressão;

A ansiedade atinge níveis mais altos, chegando a 63%;

Mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão, sendo 11 milhões no Brasil.

Fatores de risco e proteção em saúde mental

Categorias:

1) Saúde (corpo);

2) Segurança e proteção;

3) Acesso a recursos e

4) Relacionamentos.

Sinais de alerta:

Reconhecimento dos sinais de alerta de problemas de saúde mental;

Importância da prevenção e detecção precoce;

Encorajamento para buscar ajuda profissional quando necessário.

Estratégias para promoção de saúde mental:

Estabelecer relações sociais positivas;

Cultivar relacionamentos saudáveis e positivos;

Investir tempo em amizades e interações sociais significativas;

Praticar a resiliência;

Desenvolver habilidades de enfrentamento para lidar com desafios;

Aprender com experiências adversas e buscar crescimento pessoal.

Adotar estilo de vida saudável:

Nutrição saudável;

Movimento corporal;

Descanso para o corpo e mente;

Redução de estímulos.

Desenvolva habilidades de enfrentamento

Gerencie o estresse:

Pratique relaxamento, meditação, técnicas de respiração;

Identifique as fontes de estresse e desenvolva estratégicas para lidar com elas.

Exercite seu cérebro:

Engaje-se em atividades que estimulem a mente, como a leitura, o aprendizado de novas habilidades ou a prática de hobbies criativos.

Reconheça a ansiedade:

Reconheça os sintomas, identifique as situações-gatilho, controle seus pensamentos e ações.

Estabeleça metas realistas:

Defina metas alcançáveis, com passos mensuráveis e prazos coerentes;

Celebre as conquistas, mesmo as pequenas.

Crie um ambiente positivo no trabalho e em casa:

Fomente ambientes de trabalho e domésticos saudáveis e inclusivos;

Estabeleça limites saudáveis entre vida profissional e pessoal.

Participe de atividades sociais e comunitárias:

Envolva-se em atividades que promovam um senso de comunidade;

Voluntarie-se como forma de contribuir para o bem-estar coletivo;

Participe de grupos ou atividades culturais.

Pratique a autocompaixão:

Não se cobre tanto!

Não se deprecie!

Não se desvalorize!

Não se autocritique!

Não permita abusos!

Aprenda a falar não!

NÃO SE COMPARE!

Com vistas a todas essas orientações sobre saúde mental, nos resta ASSUMIR UM COMPROMISSO PESSOAL!

Acolha esta ideia. Você importa, de janeiro a janeiro.

*João Auricélio Silva é doutor em Psicologia Social pela Universidade Kennedy, de Buenos Aires e mestre em Administração pela Univali/U:verse. É licenciado em Filosofia pelo Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Uece (1999), psicólogo pela Faculdade da Amazônia Ocidental (2010), professor da Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao) e especialista em Ativação de Processos de Mudança na Formação Superior de Profissionais de Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Fiocruz). É especialista em Terapia Familiar, coordenador da Clínica-Escola de Psicologia- Cepsi/U:verse, coordenador do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de Inclusão (Nappi) e professor orientador do curso de psicologia da U:verse. Também empresário, proprietário da Clínica Fortalecer e membro do I Grupo de Estudos em Gestaltterapia do Acre

