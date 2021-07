24 presos tentam fugir de presídio e são impedidos por policiais penais

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre frustraram na tarde desta quinta-feira, 29, mais um plano de fuga no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Se concretizado, 24 presos empreenderiam fuga e alcançariam a área externa do presídio.

De acordo com a equipe de plantão, durante procedimento de revista estrutural, foram encontradas quatro perna-mancas, escondidas no antigo banheiro de visita e na ventana do prédio. Além disso, ganchos de ferro e cordas artesanais também foram encontrados.

De acordo com o diretor operacional do Iapen, Glauber Feitoza, um procedimento administrativo será aberto para apuração dos fatos.