Cuidar Day: evento de adoção de animais no Lago do Amor celebra um ano do Projeto Cuidar, idealizado por Jarude

No próximo sábado (27), o Lago do Amor recebe o Cuidar Day, evento de adoção de animais que celebra um ano do Projeto Cuidar, idealizado pelo deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) que oferta, em parceria com a Universidade Federal do Acre, atendimento veterinário gratuito a cães e gatos de pessoas em vulnerabilidade social, protetores independentes, e instituições de proteção animal em Rio Branco.

A partir das 16h, o público além de ter a oportunidade de dar um lar a algum dos animais disponíveis para adoção, poderá desfrutar de uma tarde de lazer com comidas, bazar, bebidas, sorteios de prêmios e muito mais, em ambiente propício para um momento com a família completa, inclusive os animais de estimação.

“O evento que conta com diversos parceiros, entre eles as associações de proteção animal, vem para coroar o primeiro ano do Projeto Cuidar, que surgiu por meio de emendas destinadas pelo deputado Emerson Jarude para a clínica veterinária da Ufac. Neste primeiro ano o projeto já foram realizadas 550 consultas, 128 castrações e 95 cirurgias diversas. Para este ano, a emenda já está garantida para que mais vidas possam ser salvas”, destacou a coordenadora do Projeto Cuidar, Daniele Castro.

O quê: Cuidar Day- evento de adoção de animais em Rio Branco

Data: 27 de abril

Endereço: Lago do Amor

Horário: 16h às 19h.

