A Prefeita Fernanda Hassem visita Farmácia Municipal de Brasiléia

A Prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem, acompanhada do Secretário de Saúde Francisco Borges e equipe, estiveram nesta quarta-feira, 29, visitando a farmácia municipal do município, na oportunidade conversaram com pacientes que estavam na farmácia para receber sua medicação prescrita pelos médicos das Unidades Básicas de Saúde, onde cada pessoa é atendida. Na ocasião os pacientes comentaram que sempre que precisam de medicamentos encontram na farmácia. A mesma é abastecida mensalmente, com todos aqueles medicamentos que estão inseridos no SUS (Sistema Único de Saúde) à disposição da população. Essa é uma grande preocupação da Prefeita Fernanda, em manter o estoque de medicamentos, pois entende a importância e a responsabilidade de cuidar da saúde da nossa população.

“Temos todo o cuidado para que não falte nenhum medicamento na farmácia municipal de Brasiléia, pois, sabemos da importância que é para cada pessoa que, busca tratamento de saúde e tem dificuldades de comprar um medicamento, por isso abastecemos mensalmente a nossa farmácia, e pedimos para que nossa equipe atenda à população da melhor forma possível. Na zona rural os medicamentos são levado para cada posto, temos três na zona rural que tem atendimento todo dia, e o medicamento é entregue na unidade”, destacou a prefeita Fernanda Hassem.