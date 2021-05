Ação conjunta resulta em apreensão de pneus adquiridos na Bolívia rumo a MT

Um trabalho em conjunto entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste final de semana, resultou na apreensão de 28 pneus que estavam sendo levados para o estado de Mato Grosso, dentro de um caminhão tipo bi trem na BR 364.

Graças às informações repassadas pela equipe do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), se ficou sabendo que uma carga de pneus teria saído da região de fronteira de Epitaciolândia. O caminhão foi interceptado e teve a carga apreendida por ter nota fiscal e descaminho de produto estrangeiro.

Segundo foi levantado, um pneu dependendo da marca, pode oscilar de R$ 600 a R$ 2.500 reais no Brasil, e mesmo com o dólar alto, ainda seria acessível comprar no lado boliviano, podendo o caminhoneiro economizar cerca de 40% na compra, fazendo com que se arrisquem.

O motorista foi conduzido à delegacia, onde assinou um termo de responsabilidade para se apresentar futuramente e poderá responder por contrabando de produtos ilegais. Já os pneus, seriam encaminhado para uma das sedes da Receita Federal, onde será realizado o perdimento.

