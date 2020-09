Acidentes na fronteira registram três com ferimentos graves sendo necessário transferência para Capital

O ALTO ACRE

Durante a tarde e a noite deste sábado, dia 29, dois acidentes foram registrados na fronteira do Acre, sendo uma zona rural de Brasiléia envolvendo uma caminhonete que estava se deslocando para a cidade.

Este acidente foi registrado no ramal do km 52 da BR 317 (Estrada do Pacífico), no período da tarde. Segundo foi apurado, cerca de quatro pessoas, incluindo criança, estavam no veículo quando aconteceu o acidente, fazendo com que virasse.

Um jovem de 22 anos sofreu um grande corte na cabeça e uma criança de quatro anos, fraturou os dois braços e os outros dois, sofreram ferimentos leves. Tanto o jovem quanto a criança, seriam transferidos para a Capital, onde passariam por cirurgia.

Já durante a noite, por volta das 21h20, um homem de 46 anos, identificado como Airton Melo da Silva, mais conhecido pelo apelido de “Camarão”, retornava para casa de moto quando sofreu um acidente no km 6 da BR 317, sentido Xapuri/Epitaciolândia.

Foi apurado no Hospital Raimundo Chaar, que Airton pilotava sua moto rumo a cidade quando passava por um dos locais onde estão realizando melhorias na rodovia. Alguns desses trechos a passagem estão reduzidos para apenas uma via.

Airton estaria passando quando um veículo não identificado, avançou e bateu em sua moto, o jogando para fora da estrada. Com o impacto no lado esquerdo, sofreu uma fratura exposta na perna enquanto o motorista fugiu sem prestar socorro.

Graças a terceiros que passavam no local, conseguiram acionar o socorro através do SAMU. Após receber os primeiros socorros da equipe médica, também foi decidido pela sua transferência para ser cirurgiado na Capital.

Todos os três que seriam transferidos durante a noite e madrugada para a Capital, foi passado que estavam estável e fora de perigo de morte.

