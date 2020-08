Prefeitura de Brasileia implanta testagem rápida do covid-19 na zona rural do Município

Considerando a dificuldade de acesso da população rural as unidades de Saúde da zona urbana, a Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria de Saúde, Implantou a utilização de Testes Rápidos para o Covid-19 nas unidades de Saúde da zona rural.

O objetivo desta implantação é facilitar o acesso da comunidade rural à testagem do Coronavírus, dando melhor comodidade, rapidez e garantindo melhor atendimento na micro-área onde o paciente reside.

Assim, a equipe da secretaria de saúde implantou a testagem em 03 unidades básicas de Saúde (UBS) da zona rural, localizadas no Km 19, 26 e 68, sendo essas unidades também responsáveis pela alta médica dos pacientes.

O Secretário municipal de Saúde Francisco Borges falou a respeito desse avanço

“Estamos implantando nas unidades básicas de saúde da zona rural o teste rápido para o Covid-19, porque entendemos a dificuldade de acesso da comunidade rural a unidade de referência do Covid aqui na zona urbana, então estamos implantando esse sistema que irá facilitar o atendimento da população que reside na área rural para o diagnóstico e tratamento do Coronavírus.”

Para ajustar o fluxo de atendimento, o coordenador de atenção básica do município Dhyekson Silva capacitou as equipes que atuarão na linha de frente. Os testes serão realizados com base nos critérios da nota técnica vigente e da solicitação médica.

