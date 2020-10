Acre registra queda em número de ocupações de leitos de UTI para pessoas com covid

De acordo com o boletim epidemiológico geral do Estado sobre o coronavírusdos, o número de ocupações dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) apresentou redução.

A média de internações geral foi de 113 pacientes, observando-se, neste sábado (17), uma redução de 3,5% no total de internações (em relação à média dos últimos 7 dias).

30% dos leitos de UTI e 21,9% dos leitos comuns estão ocupados. Os destinados às crianças estão todos desocupados. Apenas um dos obstétricos está ocupado.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 95 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, neste sábado. Assim, o número de infectados subiu de 29.598 para 29.693 nas últimas 24 horas.

