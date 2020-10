Acre sai da estabilidade e segue subindo no número de novas mortes por coronavírus

De acordo com levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, o Acre já saiu do nível de estabilidade no número de novas mortes por coronavírus e está subindo.

O último balanço feito nesta sexta-feira (30) leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste em relação à média registrada duas semanas atrás.

Além do Acre, Santa Cataria, Espírito Santo, Amapá e Ceará estão na mesma situação.

RS, RJ, GO, AM, PA, RO, BA, MA, PE, PI e SE estão em estabilidade, ou seja, o número de mortes não caiu nem subiu significativamente.

Em queda estão os estados do PR, MG, SP, DF, MS, MT, RR, TO, AL, PB e RN.

Até o momento, cerca de 693 pessoas já morreram em decorrência da doença no Estado. São 30.758 infectados e 28.137 pessoas que já receberam alta médica da doença.

