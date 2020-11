Gerente da loja Gazin é encontrado morto dentro da própria casa

O gerente das lojas Gazin de Cruzeiro do Sul, Ruan Kile Lima, foi encontrado morto em sua residência localizada no bairro Aeroporto Velho, onde morava com a irmã.

O corpo estava no quarto e foi encontrado por um amigo que estranhou o fato de Ruan não ter ido ao aeroporto, já que ele iria viajar para Fortaleza. O Instituto Médico Legal (IML) levou o cadáver para os procedimentos legais.

Testemunhas afirmaram que Ruan passou a noite em uma festa onde consumiu bebida alcoólica. Ele estava com cordão de ouro e celular, o que segundo investigação, descarta possibilidade de violência. Uma das possibilidades preliminares é de que Ruan tenha sofrido um infarto.