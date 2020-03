Acre têm três novos casos de coronavírus nesta sexta; número sobe para sete

A Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) emitiu um novo boletim na manhã desta sexta-feira (20) onde informa que os números de casos do coronavírus subiram para sete no Acre.

Todo os casos são em Rio Branco. Ainda não há detalhes se os casos são de pessoas vindas de outros estados ou países, ou se trata-se de mais um caso de transmissão local como o último divulgado na noite de quinta-feira (19).

Todos os sete casos foram diagnosticados com o primeiro exame e seguem aguardando a contraprova.

Rio Branco coletou 137 amostras, das quais 120 foram negativas, 07 positivas e 10 aguardando resultado de exame laboratorial.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp