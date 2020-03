Aeroporto e shopping de Rio Branco ficam vazios após casos de coronavírus no Acre

Quem passou pelo Via Verde Shopping ou aeroporto de Rio Branco estranhou os locais vazios em plena quarta-feira (18).

No Via Verde Shpping, o estacionamento estava vazio devido à recomendação do governo estadual de que os acreanos evitassem aglomerações em locais públicos, shoppinh, faculdades e outros locais.

Já no aeroporto, o vazio se dá também pela recomendação do governo de que os acreanos evitem viagens a não ser de extrema importância.