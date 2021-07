Acre teve redução de 94% nas mortes por Covid-19 em junho

Dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) demonstram que o Acre teve uma redução de 94% no número de mortes por Covid-19 no mês de junho em relação ao pior mês de pandemia, março de 2021.

A análise mostra redução, no mesmo período de junho, em 81% de casos positivos da doença no Acre.

De acordo com o epidemiologista e estatístico da Sesacre, Marcos Lima, a redução é devido às ações do governo, como por exemplo, as medidas restritivas previstas no Pacto Acre sem Covid, logo quando houve os dois primeiros casos da variante gama (P.1 ou variante de Manaus) no estado.

Marcos Lima enalteceu o plano de ação da secretaria de saúde no enfrentamento da pandemia. “Se não tivéssemos nos organizado dessa maneira, o cenário poderia ser pior. Essa redução tem relação com a vacina e também com o comportamento natural da doença”.

O epidemiologista ressaltou que ao contrair a infecção o indivíduo adquire um certo tempo de imunidade, mas, lembrou que é passageira. A vacinação, de acordo com Lima, “prolonga por mais tempo essa imunidade, então fica mais difícil de ficar suscetível à doença”.