Acreano é executado com cinco tiros em Manaus

O corpo de Jeferson Michel Vieira Figueiredo, de 29 anos, foi encontrado em baixo do assoalho de uma casa de madeira depois que o homem foi executado por criminosos na tarde de segunda-feira (20), no beco Canumã, no bairro Petrópolis, em Manaus (AM).

Jeferson é natural de Cruzeiro do Sul e de acordo com o site Manaus Alerta, o jovem foi perseguido e em seguida entrou na casa, mas acabou sendo alvejado com cinco tiros e morreu na hora. O corpo acabou caindo na parte de baixo da casa.

Jeferson foi encontrado em baixo de uma residência após populares ouvirem muitos tiros – foto: Wallace Siqueira

Jeferson seria mototaxista e teria um loja pequena, em sua residência no bairro Crespo, mas teria envolvimento com o tráfico de drogas. O motivo da morte seria um acerto de contas. Mas o caso ainda será investigado pela DEHS para confirmar as informações do caso.

O delegado Fábio Silva informou que Jeferson já tinha uma ficha criminal extensa por envolvimento em diversos crimes inclusive com o tráfico de drogas. “A vítima estava com algumas pessoas que iam levar ele para matar em outro local, mas o mesmo conseguiu fugir e em seguida foi alcançado e assassinado”, detalhou.