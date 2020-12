Acreanos lotam calçadão de Rio Branco em busca de presentes mais acessíveis para Natal

Fotos: Sérgio Vale

Como já era de se esperar, o Calçadão de Rio Branco foi tomado nesta quinta-feira, 24, véspera de natal, por diversos rio-branquenses, em busca de presentes com precinho mais acessível para presentear familiares e amigos nessa reta final de ano.

O fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, registrou imagens da movimentação intensa, que já era aguardada. Segundo pesquisa do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, 76% dos rio-branquenses devem ir às compras para presentear neste Natal, e apenas 8% não se manifestaram de forma explícita em relação ao assunto.

Segundo o levantamento, para 41% da população, os gastos médios com as compras de presentes de natal devem ser de até R$100, sendo 17% até R$50; e 24%, entre R$51 a R$100. Outra parcela de 52% reiterou possibilidade de gastos médios entre R$ 101 a R$ 400, de modo que 36% planejou gastos de R$101 a R$200, e 16% entre R$201 a R$400; 7% dos entrevistados afirmaram gastos em valores médios acima de R$400.

Dentre os itens com maior destaque para presente, as roupas se apresentaram como a melhor opção para 53% dos entrevistados. Em seguida, os brinquedos em geral representaram o desejo de 17%; outros 14% diversificaram a preferência, entre calçados, celulares, bijuterias, materiais de maquiagem e etc.