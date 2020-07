Advogada acreana que pegou covid e foi para UTI adquiriu sequela pulmonar

“Apesar dos traumas ocasionados pelo período de internação na UTI, eu consegui me recuperar bem e hoje sigo com minha vida pessoal e profissional, mas a única sequela física que ficou, causada diretamente pelo vírus, foi o derrame no pulmão direito, que compromete ainda uma parte da minha respiração”, comentou.

Fernandes destacou que a dificuldade se apresenta, mais notadamente, quando ela faz alguns exercícios simples, como subir uma escada ou correr. “Pra eu fazer uma atividade simples, que é subir uma escada, eu sofro um pouco”, disse.

Para tratar o problema, Isabela faz fisioterapia em casa. Segundo o que dizem os seus médicos, o tratamento deve durar em todo de 6 meses.

“Eu nunca tive doença respiratória nenhuma e essa dificuldade é uma consequência direta da Covid-19”, argumentou.

Ao sair do hospital, a acreana demorou 10 dias para conseguir começar a andar.

Rotina

“Desde que saí do hospital, eu intensifiquei mais ainda todos os cuidados e medias de segurança, como uso de máscara, higienização das mãos e de superfícies na casa, além de outras coisas”, continuou.

Para se manter fortalecida, a advogada escolheu praticar exercícios (dentro das condições possíveis), cuidar da alimentação e manter o isolamento.

“Eu pratico exercícios em casa, caminhadas curtas, cuido da minha alimentação e me fortaleço, como é possível. São formas de aumentar a minha imunidade”, salientou.

Outra ameaça do vírus

Isabela disse que o medo quis tomar outra vez a família, quando a sua irmã gêmea, que é fisioterapeuta intensivista e que cuidou dela durante sua internação, também foi infectada, há duas semanas.

“Meus pais ficaram muito preocupados. Pensaram: “Meu Deus, agora minha outra filha passando por isso”. Não foi fácil. Parecia que aquele filme todo ia se repetir”, contou.

Felizmente, a irmã, ao ser diagnosticada em tempo hábil e medicada logo durante o surgimento dos primeiros sintomas, não teve complicações severas.

“Ela já está com duas semanas isolada e se recuperando bem, graças a Deus”, explicou.

“Esse vírus não é brincadeira”

Ao deixar uma mensagem final, Isabela reiterou o que disse na primeira entrevista e explicou que “o mundo deve aprender a lidar com esse vírus”.

“Esse vírus não é brincadeira. Temos que manter todos os cuidados necessários e aprender a lidar com esse vírus que está aí. Infelizmente, temos que nos adequar a ele, e não o contrário”, finalizou.

