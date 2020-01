Alysson Bestene anuncia mutirão de exames na Fundhacre

O secretário de saúde do Estado do Acre, Alysson Bestene, anunciou neste sábado (25) a realização de um mutirão de exames na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

Bestene destacou que somente neste fim de semana serão feitos mais de 100 exames de ecocardiograma adulto e infantil.

“Semanalmente já são realizados 100 procedimentos e com nosso mutirão, serão mais 100 durante os finais de semana”, ressaltou.

Alysson pontuou que a Sesacre irá continuar trabalhando para melhorar a pasta da Saúde.

“Em breve vamos melhorar a oferta para exames de colonoscopia, endoscopia, broncoscopia, biópsia de próstata, entre outros. Importante destacar o empenho e a atenção do governador Gladson Cameli para que possamos melhorar nossa saúde”, declarou agradecendo o empenho de Cameli e dos profissionais.

“Agradecer o empenho de todos os profissionais da saúde que se dedicam com tanto amor e carinho para cuidar da nossa população”, finalizou.