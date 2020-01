Saúde expede mais de 130 passagens e zera demanda de saída e retorno do TFD no estado

Resley Saab, da Agência de Notícias do Acre 23 Janeiro 2020

Emissão de bilhetes do Tratamento Fora de Domicílio dependia da liberação do Orçamento Geral do Estado, que aconteceu no dia 20

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), restabeleceu nesta quarta-feira, 22, o sistema de emissão de passagens para os pacientes do sistema de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A Sesacre estava no aguardo da liberação do Orçamento do estado, ocorrida no último dia 20, para então poder emitir pelo menos 138 passagens de retorno ao estado e de deslocamento para fora do Acre.

“São 74 viagens de retorno para o estado, que já estão acontecendo, sendo 37 delas para pacientes e outras 37 para acompanhantes, e outras 32 para pessoas em tratamento e 32 para acompanhantes saindo do estado, neste momento”, explica o gerente do setor, Marcelo Nery Vitorino.

O TFD é um mecanismo importante para que pessoas com problemas de saúde mais complexos, cujo tratamento não é fornecido no Acre, possam obter atendimento especializado em outros hospitais e centros específicos do país.