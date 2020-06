Ancião de 83 anos é vitima do covid-19 em Epitaciolândia neste final de semana

Duas pessoas naturais da fronteira foram mais duas vítimas para o novo coronavírus (covid-19) neste final de semana. Uma terceira, como foi relatado, foi registrada na cidade de Cobija sendo sepultada no lado boliviano.

Segundo foi noticiado no relatório da Secretaria de Saúde do Estado do Acre – Sesacre, neste domingo dia 7, seis pessoas sucumbiram infectadas informando apenas da mulher identificada apenas pelas iniciais L. R. A. L., de 54 anos, que teria dado entrada no hospital no dia 22 de maio passado.

Não estava no relatório, L. L. S., um ancião de 83 anos, da cidade de Epitaciolândia e que morava do Bairro José Hassem. Seu sepultamento ocorreu durante a manhã deste domingo no cemitério municipal, seguindo o protocolo conforme a Organização Mundial da Saúde – OMS.

Veja relatório divulgado pela Sesacre abaixo.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, anuncia mais 458 novos casos de infecção por coronavírus. O número oficiais de casos confirmados salta de 7.525 para 7.983.

Até o momento o Acre registra 18.104 notificações de infecção pelo coronavírus, sendo 7.983 confirmados e 9.571 descartados. Desses, 550 aguardam análise laboratorial. O número de altas médicas é de 4.003 pessoas, sendo que, 137 seguem hospitalizadas.

Mais seis mortes por contaminação por coronavírus também foram registradas. Oficialmente, o número de óbitos por Covid-19 chegou a 207 neste domingo, em todo o estado.

As mortes são de cinco pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino. A mulher é da cidade de Brasileia. E entre os cinco do sexo masculino, um é de Cruzeiro do Sul. A idade das vítimas varia de 42 a 79 anos.

O óbito do sexo feminino é de:

L. R. A. L., 54 anos. Deu entrada no dia 22 de maio, no Hospital Raimundo Chaar e veio a óbito no mesmo dia. A mulher residia em Brasileia.

Os óbitos do sexo masculino são:

A. F. D., de 79 anos. Deu entrada no dia 27 de maio, no Hospital Regional do Juruá, e veio a óbito no dia 6 de junho. O homem residia em Cruzeiro do Sul.

S. S. S., de 67 anos, deu entrada 1° de junho, na UPA Via Verde, e veio a óbito no dia 2 de junho. O homem residia em Rio Branco.

C. J. L. A., de 56 anos, que deu entrada no dia 28 de maio, no Pronto-Socorro de Rio Branco, e veio a óbito no dia 6 de junho. Ele residia em Rio Branco.

J. M. F., de 55 anos, que deu entrada no dia 22 de maio, no Pronto-Socorro de Rio Branco, e veio a óbito no dia 6 de junho. Ele residia em Rio Branco.

R. A. S., de 42 anos, que deu entrada no dia 1° de junho, no Pronto-Socorro de Rio Branco e veio a óbito no dia 6 de junho. O homem residia em Rio Branco.