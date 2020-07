Aniversário de 110 anos de Brasileia é marcado pela emoção e patriotismo

Marcado pela emoção e sentimento de patriotismo e amor, em 2020 Brasiléia recebeu uma comemoração diferente e especial em homenagem aos 110 anos da sua fundação. Em virtude da pandemia, a programação foi realizada de forma virtual, com resgate à história de Brasiléia e do seu povo.

Este ano a tradicional alvorada, realizada nos anos anteriores às 5h da manhã do dia 03 de julho, foi substituída pelo desfile cívico em carro aberto, ao som do Hino à Brasiléia, com a presença da Prefeita Fernanda Hassem, vice-prefeito Carlinhos do Pelado e representantes das forças de segurança: Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Detran.

A Prefeita Fernanda Hassem falou dos 110 anos do município e a adaptação para o ano de 2020. “Momento ímpar vivenciado hoje, tivemos que nos adaptar mas jamais deixar passar em branco essa data tão importante que é o dia 3 de julho. São cento e dez anos construídos a muitas mãos, por tantas pessoas que aqui passaram e ajudaram, meu muito obrigado a todos em especial ao povo brasileense”, destacou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.

O desfile foi realizado nas principais ruas e avenidas da cidade até o trevo sentido Assis Brasil, onde aconteceu o hasteamento da bandeira municipal.

Nos 110 anos de Brasiléia, o município ganhou um monumento com mastro e bandeira municipal, que foi instalado na rotatória de Brasiléia. A população acompanhou toda a programação pela página oficial da Prefeitura.

