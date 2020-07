Brasiléia completa 110 anos de fundação mantendo isolamento

Esta sexta-feira, 3 de julho, é dia de festa em Brasiléia pelo aniversário de fundação da cidade, que completa 110 anos de história. No entanto, em razão da pandemia do novo coronavírus, as atividades alusivas à data estão sendo virtuais, segundo informou a prefeita Fernanda Hassem em pronunciamento feito na noite desta quinta-feira (2).

Em sua mensagem à população, a gestora municipal lamentou a impossibilidade de a data ser celebrada como de costume, exaltou a diversidade da cultura e dos valores que a cidade possui e do povo aguerrido que “enfrenta as batalhas com muita fé e esperança”. Hassem afirmou que mesmo diante da pandemia, a prefeitura não poderia deixar passar despercebida a importante data.

“Quem diria que passaríamos o aniversário da nossa querida Brasiléia mantendo o distanciamento social visando resguardar e garantir a saúde da população, sem podermos realizar a nossa programação e o nosso tradicional desfile cívico. Acreditamos que dias melhores virão e em 2021 voltaremos a ter os festejos do aniversário da cidade”, disse.

A prefeita também fez o anúncio de investimentos na área de infraestrutura do município, como presente de aniversário à população da cidade, como a inauguração da nova sede dos profissionais de endemias e da praça Leonor Ribeiro, além da pavimentação de ruas e o trabalho de recuperação de ramais que vem sendo desenvolvido.

A cidade de Brasiléia teve origem em uma pequena faixa de terra, a partir do antigo Seringal Carmen, em 3 de Julho de 1910, chamando-se Brasília, nome que foi alterado em 1943 para não ser confundido com o da futura capital federal. Assim, recebeu uma nova denominação, derivada da união das palavras Brasil (Bras) e hileia (floresta), como é chamada até os dias atuais.

Em 1992, área territorial de Brasiléia foi dividida, junto com a população, originando na margem direita do Rio Acre o município de Epitaciolândia. Hoje, ocupa o sexto lugar em número de habitantes no estado, com 24.765 habitantes segundo a estimativa do IBGE de 2017, sendo 64,22% na zona urbana, 12.243 habitantes; e 35,78% na zona rural, 6.822 habitantes.

