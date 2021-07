Após flagrar adolescente dirigindo caminhonete, polícia apreende madeira ilegal no interior

Ao ser abordado, o menor contou que estava indo buscar alguns trabalhadores do pai para levar para o Distrito de Nova Califórnia, em Rondônia. Dentro do veículo, a equipe achou o rádio usado para detectar a chegada da polícia.

O adolescente confessou que cumpria ordens do pai. O homem se apresentou no local e foi com a equipe de policiais até a área de desmate. Lá, o batalhão ambiental encontrou um trator, nove toras de madeira, duas motosserras, um gerador de energia e outros equipamentos usados no desmate.

O comando do BPA explicou que essas pessoas já foram flagradas desmatando na zona rural da cidade durante uma operação do batalhão em parceria com o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), deflagrada no início de maio. Na época, três pessoas foram presas e mais de 300 metros cúbicos de madeira ilegal apreendidos.