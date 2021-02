Após quase 5 anos, rio Acre atinge cota de transbordamento

O Rio Acre transbordou em Rio Branco. Conforme a medição feita pela Defesa Civil, o manancial registrava a marca de 14,03 metros às 6 horas da manhã desta quarta-feira (10).

Segundo a Defesa Civil Municipal, as primeiras famílias já começam a ser atingidas. Abrigos foram construídos no Parque de Exposições Wildy Viana.

O poder público enfrenta agora três grandes desafios: os casos de covid-19 que não param de aumentar, a dengue também com números muito altos e agora, as cheias do Rio Acre e dos igarapés.

Nas últimas 24 horas choveu 18,4mm em Rio Branco e a previsão para esta quarta-feira é de mais chuva durante todo o dia.

Contilnet