Assaltante é morto durante troca de tiros com vigilantes de empresa na Capital

Um criminoso foi morto em uma troca de tiros com vigilantes, na noite deste domingo (12), numa empresa de materiais de construção no Parque Industrial, no Residencial Rosa Linda, na BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações de um vigia, três homens encapuzados invadiram o escritório da empresa e iniciaram um tiroteio. Um dos assaltantes acabou sendo atingido por um tiro nas costas e morreu antes de ser socorrido. Os comparsas conseguiram fugir.

Os vigilantes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, mas só atestou a morte do homem. O corpo do criminoso foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram informações e ainda tentaram procurar os outros assaltantes, mas eles não foram presos até o momento.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.