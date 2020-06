Assis Brasil ultrapassa Rio Branco em incidência de Covid-19 por habitantes no Acre

Nem mesmo a disparidade no número de habitantes entre Assis Brasil e Rio Branco fez com que a cidade localizada na fronteira do Acre ocupasse lugar de menor destaque no quesito “incidência de Covid-19 por 100 mil habitantes”. Assis Brasil, que possui uma média de 7.417 moradores conforme estimativa de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aparece como o segundo município acreano com maior incidência do coronavírus, ficando atrás apenas de Cruzeiro do Sul, situada no Vale do Juruá.

O dado pode ser verificado no último boletim da secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) emitido nesta quarta-feira (17). As três cidades com maior número de Covid-19 atualmente no Acre são: Cruzeiro do Sul, Assis Brasil e Rio Branco, esta última com uma população estimada em 407.319 pessoas.

Exames realizados pelo laboratório Charles Mérieux apontam que Cruzeiro do Sul possui 1.745 casos confirmados. Assis Brasil tem 109 e Rio Branco 5.589. Cerca de 172 testes ainda aguardam resultado. Ao todo, o Acre já teve 10.339 pessoas infectadas pelo vírus e 5.566 altas médicas.