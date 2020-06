Idosa morta no hospital de Xapuri pode ser a segunda vítima fatal de covid-19 no município

Dona Lúcia, uma paciente de 66 anos de idade, moradora da cidade, deu entrada no hospital Epaminondas Jácome (HEJ) por volta das 11 da manhã desta quarta-feira, 17, apresentando falta de ar e saturação de oxigênio em 20%.

A idosa faleceu um pouco depois das 13 horas, apesar dos esforços dos profissionais de plantão para salvá-la. Houve forte comoção na unidade de saúde, segundo relatos de servidores que acompanharam o drama e torceram pela vida da paciente.

O resultado do teste rápido para covid-19 deu negativo. Segundo a família, ela apresentava sintomas relacionados ao novo coronavírus há 5 ou 6 dias, período que não costuma ser suficiente para que essa modalidade de exame tenha um resultado seguro.

Após o óbito, foi realizada a coleta para o exame RT-PCR, que identifica a presença de vírus ativo no organismo. O material foi encaminhada ao Laboratório Central de Rio Branco (Lacen) e o resultado deverá sair em alguns dias.

Por ser um caso de morte suspeita de covid-19, o sepultamento foi realizado ainda nesta quarta-feira, no cemitério São José, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, que orienta que o enterro seja feito com o caixão lacrado e sem a realização de velório.

Nesta quarta-feira, 17, foram confirmados mais 8 casos positivos do novo coronavírus em Xapuri, que agora soma 181 pessoas infectadas. O número de pacientes que tiveram alta chegou aos 67 e existem 18 casos aguardando resultado de análise laboratorial.

Não há internações hospitalares no município, mas há a informação não oficial da hospitalização de um paciente em Rio Branco. Ele teria se dirigido à capital por conta própria depois de passar a sentir sintomas mais graves da doença.

Pessoas próximas ao paciente, que é um empresário do município, informaram que ele já apresentou melhora no quadro clínico, depois de desenvolver fortes sintomas, mas que permanecia em uma unidade de atendimento não determinada.