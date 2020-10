Bandidos tentam furtar fiação do Palácio Rio Branco, que fica sem internet e energia

Nem mesmo o Palácio Rio Branco, sede do governo do Acre, localizado na avenida Getúlio Vargas, no Centro da Capital, está livre da ação dos bandidos. Na madrugada desta terça-feira (13), dois ladrões foram flagrados furtando a fiação do prédio e foram presos pela polícia.

Por causa da ação dos meliantes, o Palácio Rio Branco amanheceu sem energia elétrica e internet e os servidores estão impossibilitados de desenvolver suas atividades.

Por telefone, a porta-voz do governo, Mirla Miranda, confirmou a ocorrência e disse que os serviços de energia e internet estão sendo religados.

A segurança noturna do Palácio Rio Branco é feita por dois policiais militares.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...