BOA NOTÍCIA! Taxa de ocupação de leitos de UTI segue em queda no AC e atinge 33%

O número de internações continua apresentando queda no Acre. Nesta quinta-feira (24) caiu para 98 o número de pacientes internados nos hospitais de referência, dos quais 86 com teste positivo para a Covid-19. A taxa de ocupação de leitos de UTI caiu para 33%.

O boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre confirmou ainda 85 novos casos de infecção por coronavírus e mais uma morte pela doença. O total de infectados saiu de 85.043 para 85.128 e o de mortes agora é de 1.735.

O número de exames de RT-PCR aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux subiu para 144. Desde o início da pandemia, 79.352 pessoas já receberam alta médica da doença.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de e e 9.508 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 194, já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.

Dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados no estado, 35 estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos segue em tendência de queda e atinge 33% nesta quinta. Os leitos de UTI estão concentrados na capital, com 80 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26.

Mortes por cidade Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 36 0 Assis Brasil 24 0 Brasiléia 38 0 Bujari 17 0 Capixaba 17 0 Cruzeiro do Sul 155 1 Epitaciolândia 32 0 Feijó 59 0 Jordão 2 0 Mâncio Lima 29 0 Manoel Urbano 14 0 Marechal Thaumaturgo 11 0 Plácido de Castro 18 0 Porto Acre 36 0 Porto Walter 4 0 Rio Branco 1.054 0 Rodrigues Alves 12 0 Santa Rosa do Purus 7 0 Sena Madureira 64 0 Senador Guiomard 42 0 Tarauacá 36 0 Xapuri 28 0 Total 1.735 1

Números e morte

Das 1.7345 mortes, 1.008 eram homens e 727 mulheres. Do total de vítimas, 1.170 tinham acima de 60 anos. Dentre os óbitos, 975 deles tinham alguma comorbidade, porém, verifica-se que 760 das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades.

Cruzeiro do Sul

Uma morte foi registrada de um morador de Cruzeiro do Sul, de 69 anos. Ele deu entrada no Hospital Regional do Juruá (HRJ), no dia 16 de junho, e morreu no dia 24.

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:

Assis Brasil – 2.307

Xapuri – 1.52

Tarauacá – 1.483

Santa Rosa – 1.450

Mâncio Lima – 1.343