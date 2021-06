Jorge Viana começa por Assis Brasil as andanças pelo interior do Acre visando 2022

O ex-governador Jorge Viana, conforme prometido, deu início às suas andanças pelo Acre nesta segunda-feira (21). Ele é virtual candidato majoritário do PT em 2022, embora ainda haja dúvidas sobre se a candidatura poderá ser para o governo ou Senado Federal.

O município escolhido por Viana para começar sua “caminhada” foi Assis Brasil, na fronteira com o Peru. “Aqui no Alto Acre, onde papai nasceu e viveu parte de sua juventude, onde nossas lutas políticas sempre foram vitoriosas, vivi um dia muito especial e feliz”, disse.

O ex-senador reencontrou amigos e disse ter sido acolhido com muito carinho. Em seu perfil no Facebook, Jorge relembrou as realizações de seu governo no município fronteiriço. “Realizamos a integração Brasil/Peru com o asfaltamento da BR-317 e construção da ponte da integração, trouxemos o ex-presidente FHC na inauguração da estrada e Lula na entrega da obra da ponte. Geramos empregos e mudamos a economia”, pontuou o petista.

“Fui a cavalo duas vezes até o povo do Icuriã, na beira Rio Iaco, apoiamos nossos parentes Indigenas e os extrativistas, trouxemos a Ufac para dar formação superior, luz para todos, fizemos o complexo da Alfândega, aeródromo, a olaria, a estação de tratamento de água. Aqui, onde o Acre e o Brasil começam, temos um legado de muitas realizações”, continua.

Um dos encontros de Viana foi com o prefeito Jerry Correia, também do PT. Para o ex-governador, o “projeto de boas gestões” do partido renasce com o atual gestor do município, que cumpre seu primeiro mandato. “O Acre não pode ser a terra do já teve… Assis Brasil já não é mais a terra do já teve. Outras vitórias virão, se Deus quiser”, finalizou.