Boletim Sesacre deste sábado, 28, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que não houve alteração no número de casos confirmados por coronavírus em análise no Laboratório de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco, entre a sexta-feira, 27, e o sábado, 28.

Desse modo, o Acre continua apresentando 25 casos de pessoas infectadas por Covid-19. Os primeiros três casos da doença foram divulgados no dia 17 deste mês.

No Acre, até a tarde deste sábado, 28, o Centro de Infectologia Charles Mérieux havia recebido 391 amostras de casos suspeitos, das quais 245 foram descartadas ao darem negativo para a Covid-19. Já o número de exames em investigação subiu de 95 para 121.

Entre os 25 casos positivos, 17 deles, o equivalente a 68%, são de homens e 8 são mulheres, correspondendo a 32% do total.

Quanto à faixa etária dos casos confirmados, a maior proporção de casos encontra-se entre 40 a 49 anos para o sexo masculino, enquanto que para o sexo feminino, é de 30 a 39 anos.

Rio Branco, AC, 28 de março de 2020.

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre

