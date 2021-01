Bombeiros resgatam mulher que se jogou em brejo dentro do Parque Centenário em Brasiléia

Uma ação rápida dos socorristas do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre, conseguiram resgatar uma mulher de aproximadamente 45 anos, que teria entrado no brejo dentro do Parque Centenário e estaria se afogando.

A ação dos bombeiros foi rápida graças aos moradores que viram o que acontecei e acionaram através do número de emergência. O local é perigoso, pois já foi visto cobras tipo sucuri de grande porte no local e que vem sendo procurada pelos socorristas que querem retirar o animal e o levar para outro lugar.

“Foi um resgate difícil, pois o brejo é sujo devido algumas casas jogar dejetos dentro”, contou um dos socorristas. A mulher foi conduzida para o hospital Raimundo Chaar, onde foi constatado que a mesma sofre de problemas mentais e após ser tratada e receber medicamentos, seria preparada para ser transferida ao Hosmac na Capital.

Após o incidente que ocorreu por volta das 16h00, todos os socorristas também passariam por exames médicos, devido a água ser muito suja e não contraírem doenças.

Após ser levada para o hospital, os bombeiros ainda não haviam sido avisados de que algum parente teria ido até o hospital. A mulher não portava nenhum documento que ajudasse em sua identificação.

