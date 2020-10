Bombeiros salvam vida de jovem que foi soterrado em vala na cidade de Epitaciolândia

Um jovem que estava trabalhando em uma vala junto com máquinas retroescavadeiras e estaria fazendo o alinhamento na cidade de Epitaciolândia, em um loteamento chamando Jardim Imperial, quando as paredes cairiam sobre seu corpo quase o soterrando por completo.

Graças a ação rápida dos moradores e colegas de trabalho, acionaram socorristas do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Alto Acre, chegaram no local e realizaram os trabalhos para tirar o jovem debaixo da terra ainda com vida.

Foi relatado que todos haviam parado para almoçar quando ouviram um barulho. Daí, quando procuraram o colega, havia desaparecido no meio da terra. Após procurarem por uns instantes, conseguiram o localizar e em seguida, chamar os Bombeiros e o SAMU.

O jovem identificado como Daisandro Nascimento Cordeiro de Lima (24), ficou praticamente com todo o corpo soterrado, foi mantido calmo enquanto os bombeiros retiravam a terra com cuidado para que não houvesse mais deslizamento e piorasse a situação.

Depois de longos minutos, o mesmo foi resgatado pelo SAMU com vida e encaminhado para o hospital Raimundo Chaar, onde recebeu atendimento médico e ficou em observação. O mesmo está fora de perigo de vida e poderá ser liberado nas próximas horas.

Os Bombeiros alertam em casos como esse, onde muitos trabalham de forma irregular, sem equipamentos e medidas de segurança, levando perigo de morte para si mesmo.

Atualização:

Foi informado que o acidente ocorreu no horário do almoço, que o jovem foi completamente coberto pela terra que caiu encima dele. Após perceberem que o colega havia desaparecido após o desbarrancamento, ainda chegaram a utilizar uma pá mecânica para retirar parte do barro no local.

Depois, continuaram a cavar com as mãos até encontrar a cabeça do jovem para que respirasse. Foi quando acionaram os Bombeiros que enviou uma equipe para ajudar no resgate e salvar a vida de Daisandro.

A ação rápida dos bombeiros foi crucial para que salvassem a vida do jovem.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...