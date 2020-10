VÍDEO: criminosos roubam motocicleta em plena luz do dia, em Epitaciolândia

Criminosos roubaram uma motocicleta na tarde deste sábado (17) na Avenida Santos Dumont, no Centro do município de Epitaciolândia – interior do Acre. O assalto, em plena luz do dia, foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que os criminosos chegam em uma outra motocicleta. Em seguida, o passageiro desce e, em posse de uma arma de fogo, rende o proprietário, que não reage, e toma o veículo, modelo Biz. Veja:

Após o crime, os bandidos fugiram do local e a vítima se dirigiu à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia para registrar um boletim de ocorrência.

