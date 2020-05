Brasileia interdita ruas temendo avanço do coronavírus

Redação do Notícias da Hora – Fotos de O Alto Acre 17 Mai 2020

Com medo do avanço do coronavírus, a prefeitura de Brasileia fechou ao menos seis ruas que dão acesso ao antigo centro da cidade.

Foram usadas grades de ferro com fitas indicando a interdição dos acessos pela prefeitura da cidade.

De acordo com o jornal eletrônico o Alto Acre, com sede em Brasileia, foram fechadas para veículos as ruas Marechal Rondon (Rua da Goiaba), Travessa Pauani, Benjamim Constant, Major Salinas (Rua da Encrenca), Travessa Julieta Esteves Keirala e rua Pedro Pereira.

Brasileia registrou quatro casos de covid-19 neste domingo (17), enquanto que a vizinha Epitaciolândia tem 13 pessoas infectadas, segundo a Secretaria de Saúde do Estado.