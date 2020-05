Barreira sanitária controla entrada de veículos em Brasiléia

A Prefeitura de Brasileia montou barreira sanitária na via de acesso à cidade, para controlar a entrada de veículos de outras localidades no município. Equipes de saúde, DETRAN, Vigilância Sanitária e Polícia Militar estão fazendo o monitoramento de quem chega a Brasileia, realizando aferição da temperatura corporal e preenchendo um questionário informando o motivo da vinda para a cidade.

A barreira sanitária iniciou na segunda-feira (18) às 6 horas da manhã até às 20 horas, no período de 10 dias com possibilidade de estender o prazo. A ação faz parte das medidas de segurança, adotada pela Prefeitura de Brasileia com apoio do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19.

As pessoas que apresentarem febre ou sintomas de coronavírus serão monitorados e se for necessário encaminhados para unidades de saúde. Também haverá orientação no local sobre prevenções contra doença.

