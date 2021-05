Câmara de Brasiléia aprova Projeto de contratação temporária de profissionais da Educação

Os trabalhos do legislativos foram presididos pela Presidente da Casa Arlete Amaral (SDD) na Sala de Sessões José Cordeiro Barbosa.

Também participaram os vereadores Elenilson Cruz (PT), Reinaldo Gadelha(MDB), Leonir Castro (PP), Rogério Pontes (PROS), 1ª Secretária Marinete Mesquita (PT), Vice Presidente Marquinhos Tibúrcio (MDB).

Na ordem do dia os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de Lei de Nº 009 do Executivo, que Dispõe sobre a contratação por tempo determinado e necessidade temporária de profissionais para a área de educação do município de Brasileia.

Que pela necessidade de retomada do ano letivo no município, tanto no âmbito urbano quanto no rural obedecendo as orientações de segurança, na zona urbana as aulas já foram iniciadas, no entanto, a zona rural ainda não iniciou o ano letivo em razão da falta de profissionais para atuarem nas escolas de difícil acesso, fato que levara o poder executivo a proceder a contratação desses profissionais emergencialmente para suprir as necessidades da secretaria de educação.

As referidas contratações estão sendo propostos através de contratações temporárias e emergenciais, tendo em vista que no quadro de cargos efetivos municipal não disponibiliza de profissionais no cadastro de reserva do último concurso realizado no ano de 2015, para atuar nas áreas de difícil acesso, sendo assim a Prefeitura realizará contratações temporárias através de processo seletivo simplificado na modalidade análise curricular, com ofertas total de 40 vagas, Sendo 20 vagas para professor de ensino médio (P1), 5 vagas para pedagogo (P2) e 15 vagas para agentes educacionais.

Durante o grande o expediente os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, reforma de pontes, melhorias de ramais, agricultura, saúde e na Educação.

Em uso a Tribuna os vereadores solicitaram:

Vereador Elenilson Cruz (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou sua fala fazendo reconhecimentos aos trabalhos que o executivo vem realizando, Elenilson trouxe uma boa notícia para os moradores do ramal da Pinda no Km 59, onde será construída uma Ponte, destacou a importância dessa ponte para a comunidade, que segundo o vereador servirá para o escoamento da produção dos que ali moram, e a trafegabilidade irá melhorar consideradamente. Dando continuidade aos reconhecemos o parlamentar parabenizou a prefeita por Brasiléia estar adimplente para receber recursos oriundos do governo federal, e reconheceu o trabalho realizado na rua dos catraieiros onde o mesmo solicitou um paleativo e foi atendido pela secretaria de obras. Finalizando sua fala o vereador expôs sua alegria pela volta das obras do parque do centenário.

Vereador Leonir (PP): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou sua fala agradecendo ao executivo que com a chegada do verão está chegando aos ramais mais críticos e levando benfeitorias para a população, iniciando suas indicações solicitando junto a secretária de saúde que sejam providenciados os ACS (Agentes comunitários de saúde) pois alguns bairros como: Francisco Peixoto, Alberto castro e Nazaré estão descobertos desse serviço. Leonir solicitou que o executivo auxilie com alimentação os profissionais da saúde que trabalham nos postos de saúde do ramal das 4 bocas, 26 e 68, pois os mesmos muitas vezes estendem seus trabalhos até mais tarde. Dando continuidade as suas indicações o vereador solicitou melhorias no trecho do ramal que liga o 19 até o ramal do 52, pois o mesmo encontra-se intrafegável, finalizando o parlamentar pediu junto a secretária de obras que sejam garantidas melhorias para a rua do Depasa.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): o vereador iniciou suas indicações solicitando que a prefeitura veja a possibilidade para a construção de dois novos pontos para os moto-taxistas, um em frente ao comercial do Zé Luís e outro em frente a caixa econômica federal, tendo em vista que os que tem atualmente não suprem as necessidades desses professionais, que tanto sofrem com o sol e com a chuva por não terem um lugar adequado para exercerem seu trabalho. Dando segmento a sua fala Marquinhos solicita junto a secretária de obras que seja refeito o paliativo que foi realizado sobre a rua Antônio de Almeida Campos, no bairro Alberto castro, pois a mesma acabou cedendo com uma chuva que aconteceu.

: A parlamentar no uso de suas atribuições, reforçou um pedido em que a mesma já tinha realizado em tribuna, que ao final do ano seja pago um abono salarial aos profissionais da educação, a parlamentar cobrou respostas a respeito do anteprojeto voltado para o plano de cargo, carreira e remuneração (PCCR) da educação, que embora seja para 2022 já poderia ter acontecido alguma sinalização a respeito do mesmo, Marinete solicitou respostas a respeito do motivo pelo qual a reforma de algumas escolas estão paradas até o momento , pois já são 2 anos parados e até agora as obras não tiveram início. Finaliza indagando o motivo de tanta morosidade.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou sua fala fazendo um pedido ao secretário da SEPA, que possa disponibilizar uma peladeira de arroz e uma trilhadeira para a comunidade as margens do Iaco no ramal santa luzia, KM 84, pois irá beneficiar vários produtores. O vereador estende seu pedido também para o ramal do 84 até a comunidade flor de natal, que a prefeitura possa ver a possibilidade de abrir mais 6 km de ramal, sendo assim mais de 20 famílias serão beneficiadas com essa benfeitoria que se inicia na comunidade flor de natal indo até a colocação morada nova, no seringal Apodi. O parlamentar aproveitou o momento para parabenizar o deputado federal Flaviano Melo pelas emendas que o mesmo tem alocado para o município, finalizou sua fala cobrando respostas a respeito de seu anteprojeto que dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial.

Vereador Rogério Pontes (PROS): o parlamentar no uso de suas atribuições, solicitou ao poder executivo através da secretaria de obras que o ramal do porto Carlos no KM 67 seja beneficiado com melhorias no início do verão, solicita também o mesmo serviço para o ramal do picadão KM 69, pois no período chuvoso a trafegabilidade de ambos é prejudicada. O parlamentar parabenizou os trabalhos que vem sendo feitos pelo executivo, em especial os educadores da escola Francisco Germano da Silva, no Km 68 e os profissionais da saúde daquela comunidade, pois o vereador esteve acompanhando os trabalhos da referida escola e unidade de saúde.

Vereadora Arlete Amaral (SDD): a parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou sua fala na tribuna com uma indicação, solicitou ao setor competente que realize uma limpeza nas laterais da BR para que os ciclistas possam utilizar as laterais sem correr riscos, dando continuidade parabenizou todos os servidores do hospital regional do Alto Acre que trabalham na área do Covid pelo atendimento que tiveram com o filho da mesma, em especial a Dra. Edivânia.

